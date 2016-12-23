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"Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar"

23 Aralık 2016 Cuma, 11:28
"Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında bacaklarından yaralanan Er Recep Coşkun, tedavisi tamamlanınca yine görevine dönmek istediğini belirterek "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bizim korkumuz yok, cesuruz, güçlüyüz, hazırız." dedi.

Özel bir hastanede tedavisi süren Çanakkaleli Er Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir oğlu olduğunu, eşiyle ikinci evlatlarını beklediklerini söyledi.

1. Komando Tugayı'nda 7 aydır görev yaptığını anlatan Coşkun, 17 Aralık'ta çarşı izni olmamasına rağmen komutanına rica ederek izin aldığını dile getirdi.

Otobüse yakın arkadaşlarıyla coşkulu bir şekilde bindiklerini ifade eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Çarşı iznini heyecanla bekleriz bir hafta boyunca. Çarşıya iner, kahvaltı yapar gezeriz. Otobüs içinde 60-70 kişiydik, çoğu ayaktaydı. Otobüs durakta durdu, anlayamadık bir anda patlama oldu. Kendimizi dışarı attık. Etrafımdakilerin hepsi arkadaşlarımdı. Evliyim, bir oğlum var. Hafta sonu internetten onlarla görüşüp, moral buluyordum. O gün de öyle olacaktı ama olmadı. Yine buna da şükürler olsun."

- "Cesuruz, güçlüyüz, hazırız"

Hain saldırıyla Kayseri'de karşılaşmayı beklemediklerini aktaran Coşkun, savunmasız haldeyken hedef alındıklarına işaret etti.

1. Komanda Tugayı'nın özel bir birlik olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bizim korkumuz yok, cesuruz, güçlüyüz, hazırız. Bizimle baş edemezler." dedi.

- "Arkadaşlarımı arıyorum, durumlarını soruyorum"

Coşkun, yaralandıktan sonra ilk babasını aradığını; eşi hamile, annesi de yüksek tansiyon hastası olduğu için onlara haber vermediğini anlattı.

Patlamanın ardından otobüse bindiği arkadaşlarıyla yan yana düştüğünü vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Otobüsün sağ tarafında ayaktaydım. Patlama olunca hepimiz bir yere düştük. Arkadaşlarımı telefonla arıyorum, durumlarını soruyorum. Birbirimize moral veriyoruz. Bu kadarla geçmiş olsun. Ben bu halimle de göreve hazırım. Korkusuzca karşı gelmeye hazırım."

Baba Mehmet Coşkun ise Türk milletinin ayakta kalması gerektiğini aktararak "Biz her zaman hazırız, ayaktayız. Bunlarla sonuna kadar savaşacağız. Kayseri halkına çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Vatandaşından doktoruna, hastane personeline herkes bizimle yakından ilgileniyor." diye konuştu.

Yaralı ere müdahale eden ortopedi doktoru Ali Nihat Erdoğan da Coşkun'un sağ bacağında parçalı kırıklar bulunduğunu, yumuşak dokuda da hasar olduğunu kaydetti.

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