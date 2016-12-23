Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da

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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Milyonlarca emekli ve esnaf, ilgili bakanlıklarda alt yapıları tamamlanarak Başbakanlığa gönderilen banka promosyon ve Esnaf Fonu çalışmalarının sonucunu beklemeye başladı. Emekliler kendilerine verilecek banka promosyonu miktarını, esnaf da kurulacak Esnaf Fonu'nun içeriğini öğrenmek için Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlığa sunuldu.

Başbakan Yıldırım'ın, kamuoyunun beklentilerinin altında kalması nedeniyle sunulan rakamları tekrar gözden geçirip bankalarla görüştükten sonra rakamlara son hali verilerek yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere aylıkları karşılığında promosyon verilmesi talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Bu yönde kamuoyu oluşmasının ardından hükümetin konuyu vaatleri arasına taşıdığını ifade eden Ergün, bunun hayata geçirilecek aşamaya gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ergün, promosyon rakamlarının emeklilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olması gerektiğini savunarak, "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz. Bu da açıklanacak rakamların beklentileri karşılayacak düzeyde olmasına bağlı. Yaklaşık 11,5 milyon emeklimizin gözü kulağı sayın Başbakanda. Onun müjde niteliğindeki açıklamalarını merakla bekliyoruz." dedi.

- Esnaf Fonu'nda amaç esnafı mağdur etmemek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in eylül ayındaki talebiyle gündeme gelen "Esnaf Fonu" kurulması konusu da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin "Devlet gerekli katkıyı vermeye hazır" yönündeki açıklamasıyla ciddiyet kazanmıştı.

Aradan geçen sürede Gümrük ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının üzerinde çalıştığı fonun alt yapısı büyük oranda tamamlandı. İŞKUR'un İşsizlik Fonu'ndaki tecrübesinden yararlanılarak hazırlanan Esnaf Fonu'nda, esnafın ve devletin katkı vereceği bir sistem üzerinde yoğunlaşıldı.

Esnafın iflas etmesi veya dükkanını kapatması halinde, yeni bir iş yeri açana kadar mağdur olmamasını amaçlayan fonun önümüzdeki günlerde Başbakan Yıldırım tarafından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken, işleri iyi gitmeyen esnafın dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirterek, bu kişilerin geçimlerini bir müddet sağlayabilmesine yardımcı olacak İşsizlik Fonu benzeri bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kurulacak bir fonun esnafın ve devletin katkılarıyla kısa sürede ciddi bir büyüklüğe ulaşacağını vurgulayan Palandöken, "Sosyal devletin bir gereği olacak bu fon esnafımıza fazla da yük getirmemeli. Esnaf Fonu sayesinde, iş yerini kapatan esnaf ve sanatkarlar hem sağlık hizmetlerinden faydalanmalı hem de işsizlik maaşı alabilmelidir. Yani bu fon esnafımızın dar gününde derdine derman olacak bir nitelikte olmalıdır." diye konuştu.