Kaymakamı Alibeyoğlu, tekstil atölyesini ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Güroymak kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, bir tekstil atölyesini ziyaret etti.

Ziyareti esnasında hem atölyeyi dolaşan hem de çalışanlarla sohbet eden kaymakam Alibeyoğlu, tekstil yetkililerinden iş ve işçilerle ilgili bilgi aldı.

Alibeyoğlu, bu tür iş yerleri sayesinde istihdam sağlandığını, ilçedeki işsiz sayısının ise düştüğünü söyledi.

İlçenin genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Alibeyoğlu, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için her türlü çalışma ve projeyi yapacağız. Bu bağlamda bu iş yerimiz ve benzeri istihdam sağlayan iş yerlerin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla belediye ve kaymakamlık olarak gerekli desteği sunacağız." diye konuştu.