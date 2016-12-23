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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kasım ayı ekonomik verileri

23 Aralık 2016 Cuma, 11:30

EDİRNE (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya bölgesi için kasım ayı ekonomik verilerini değerlendirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan kasım ayı ihracat rakamları değerlendirildiğinde bölge kentleri arasında en çok ihracatın Tekirdağ'dan yapıldığını belirtti.

Kırklareli ve Edirne'nin ihracat rakamlarında düşüş olduğunun gözlendiğini belirten Şahin şunları kaydetti:

"Bu yıl ile 2015 yılı ocak-kasım dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ 2016 yılı ocak-kasım döneminde 668,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 62 milyon dolar artmıştır.

Aynı dönemde Kırklareli'nin ihracatında ise bir önceki yıla göre 66 milyon dolarlık azalma meydana gelmiştir. Edirne 2016 yılı Kasım ayında 3,3 milyon dolar, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatı 2 milyon dolar azalmıştır."

Açıklamada ayrıca, geçen ay Tekirdağ’da 56, Kırklareli'de 12, Edirne'de ise 13 şirketin kurulduğu, Tekirdağ ve Kırklareli'de 6, Edirne'de ise 1 şirketin kapandığı bilgisi yer aldı.

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