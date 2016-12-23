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"2016 yılı en parlak sezonumuz oldu"

23 Aralık 2016 Cuma, 11:33


ANKARA (AA) - İLKNUR ÇETİNBAŞ - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bu yıl, hem dopingden hem de işini kötüye kullanan bir takım isimlerden temizlendikten sonra tarihimizdeki en başarılı yılımızı yaşadık." dedi.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılının en parlak sezonları olduğunu belirterek, Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra olimpiyatlarda da ciddi başarı elde edildiğini söyledi.

Madalya sayısının bu başarıyı ortaya koyduğunu ifade eden Çintimar, "205 madalya ve 10 takım şampiyonası podyumu elde ederek, federasyonun uluslararası yarışmalara girmeye başladığı 1930 yılından bu yana görülen en yüksek madalya sayısına ulaştık. Sezonun en önemli yarışması 2016 Rio Olimpiyatları dahil olmak üzere katıldığımız 29 uluslararası şampiyonanın 25'inden en az bir madalyayla döndük. Müthiş bir performansla yıl sonunda 205 kez podyumda yer bulduk. Milli takımlarımız, 75 altın, 72 gümüş, 58 bronz madalya elde ederken, takım yarışmalarında da beş birincilik, dört ikincilik, bir de üçüncülük yaşadık. 2016 yılı en parlak sezonumuz oldu." diye konuştu.

Madalya sayısını çok daha yukarılara çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Çintimar, şöyle devam etti:

"Ülkemizi çok daha yukarılarda temsil etmek istiyoruz. Şu an başlamış olan ivmenin yukarıya doğru devam edeceğini biliyoruz çünkü gençlerde güçlü bir yükseliş var. Altyapıda yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Yıldızlarda, gençlerde, dünyanın her yerinde sözü geçen bir kadroya sahibiz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz."

Yasmani Copello Escobar'ın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda, erkekler 400 metre engellide kazandığı bronz madalyanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Çintimar, "Olimpiyat madalyası almak işin en güzel tarafı ama bir madalya az. İnşallah gelecek olimpiyatlarda bunun çok üstünde olacağız çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla 2020'ye doğru giderken önümüzdeki Avrupa, dünya şampiyonaları, kıtalararası yarışmalardaki iddiamızı sürdüreceğiz. Türkiye artık zirvede olan, şampiyonluk için koşan, atlayan, atan, bütün branşlarda var olan bir ülke konumuna geldi." ifadelerini kullandı.

Çintimar, Dünya Gençler ve Avrupa Büyükler Atletizm Şampiyonası, Avrupa Atmalar Kupası, Avrupa Kros Şampiyonası, Balkan Büyükler, Balkan Salon ve Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda, bir önceki madalya sayısının üstüne çıkıldığını, bunların dışında Avrupa Atletizm Birliğinin düzenlediği kulüp yarışmalarında da Türk takımlarının zirvede yer aldığını anlattı.

Federasyonun olağan genel kurulunda camianın tek aday altında birleşerek kendisine teveccüh gösterdiğini kaydeden Çintimar, "3 yıllık çalışmanın ve başarının tesadüfi olmadığını gördüler ve bu da seçime yansıdı. Biz de hem camiamızın hem de bakanlığımızın teveccühlerine layık olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu boynumuzun borcu." diye konuştu.


- Başarılar ve "ilk"ler

Federasyondan alınan istatistiklere göre Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda büyükler ve gençlerde 10 kez podyuma çıktı ve 5 şampiyonlukla Avrupa kıtasının bu sezonki en başarılı takımı oldu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda büyük erkeklerde şampiyonluğa ulaşan ENKA Spor ise 1975'ten bu yana düzenlenen organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan ilk Türk takımı olmayı başardı.

Yine Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, gençlerde Fenerbahçe, büyükler kros kadınlarda Üsküdar Belediyesi, genç erkeklerde Darıca Belediyesi, genç kadınlarda da Bursa Büyükşehir Belediyesi zirvede yer aldı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalyayla en başarılı sezonunu geçirirken, daha önce şampiyonada elde ettiği toplam madalya sayısına tek seferde ulaştı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 6 madalyayla tarihte ilk kez madalya tablosunun zirvesine çıkan milli takım, 2002'den beri aralıksız birinci olan İngiltere'nin serisine son verdi.

Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinde 3. kez takımlar sıralamasında birinci sıraya çıktı.

Balkan Kros Şampiyonası'nda dağıtılan 36 madalyanın 20'sini elde eden Türkiye, şampiyona tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir başarıya imza attı. Türkiye, Romanya'dan sonra 6 takım disiplininin tamamında birincilik alan ikinci ülke oldu.

İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronzla şampiyona tarihindeki en başarılı performans elde edildi.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kupasını Türkiye ilk kez kazandı.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk kez 2 madalya birden alındı.

Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nın 40 yılllık tarihinde ilk kez bir Türk sporcu altın madalya elde etti.

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