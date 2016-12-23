Merzifon Belediyespor'da hedef, seriyi tamamlamak

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AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Merzifon Belediyespor'un antrenörü Murat Mızrakçı, yarın deplasmanda karşılaşacakları Amasya Taşova YİBO maçına ilişkin, "Ligin son 5 haftasındaki 5'te 5 galibiyet hedefinin 4'ünü gerçekleştirdik. Amasya Taşova YİBO galibiyetiyle seriyi tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Mızrakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarının son haftasında Amasya Taşova YİBO ile yapacakları maçın aynı ilin iki kardeş takımının centilmen ve dostça mücadelesine sahne olacağını söyledi.

Son haftalarda aldıkları galibiyetlerin moraliyle Amasya Taşova YİBO maçına hazırlandıklarını, performanslarının üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Mızrakçı, lig ve Avrupa kupası hedefleri için bu maçta kazanacakları 2 puanın önem taşıdığını vurguladı.

Tek düşüncelerinin ligi ilk 3 içinde bitirip, Avrupa kupalarına katılmak olduğunu dile getiren Mızrakçı, "Takımımız kazanma hırsı ve ekip ruhu ile bu hedefe de ulaşacak. Hedefimizde sapma yok. Rakibimiz Amasya Taşova YİBO ise zor günler geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Amasya Taşova YİBO maçına ciddiyetle ve zor bir karşılaşma olduğu düşünerek hazırlandıklarını anlatan Murat Mızrakçı, şunları kaydetti:

"En az hata ile oynayıp 2 puan alacağımıza inanıyorum. Zor geçecek bir maça ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Yakaladığımız çıkışı ligin ilk devresinin son maçında da sürdürüp galip gelmek istiyoruz. Ligin son 5 haftasındaki 5'te 5 galibiyet hedefinin 4'ünü gerçekleştirdik. Amasya Taşova YİBO galibiyetiyle seriyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bence Süper Lig'de aynı ilin iki takımın yer alması büyük bir başarıdır. Maç, aynı ilin iki kardeş takımının centilmen ve dostça mücadelesine sahne olacak."