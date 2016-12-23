Vali Yavuz'dan öğrencilere ziyaret

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, "Kariyer Günleri" programı kapsamında Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelerek konuşma yapan Vali Yavuz, devletin imam hatip okulları konusunda özellikle son dönemlerde ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu okullara gereken önemi göstererek, öğrencilerinin başarı seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla herkesin iş birliğiyle gerekli çalışmayı yapması gerektiğini dile getiren Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Biz, imam hatip liselerini yeni baştan ihya etmek ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Yetişecek bu şuurlu nesiller, kişileri referans almayacak, Müslüman’ın referansının Hz. Kur’an ve Hz. Peygamber olduğu bilinciyle yetişecektir. Bu neslin yetişmesinde en büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir. Sizleri ülkeyi yeni baştan yüceltecek, İslam Dünyası’na ve ümmetine sahip çıkacak ve İslam Dünyası'nda akan kan ve göz yaşına dur diyebilecek nesiller olarak görüyoruz. Hepimizin ortak hedefi ve amacı yüce dinimize, ülkemize hizmet etmek ve onun hizmetinde olmak gibi bir temennimiz ve gayretimizin olmasıdır."

Vali Yavuz, " Bizim medeniyet tarihimizde ırkçılık kavramları yoktu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin zihninde de ırkçılık yoktur. Her zaman söylediğim gibi bir kez daha söylüyorum, kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin. Bizim bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına mevki verirken memleketine, etnik kökenine bakmıyor, ayrımcılık yapmıyor, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki siz isteyin, başarılı olacağınız, muhataplarınızı memnun edecek meslekleri icra edin. İmam hatipli olmak: önder olmak, lider olmak, örnek olmaktır. Dolayısıyla omuzlarınızda büyük bir yükün olduğunu da asla unutmayın. Kendinizi iyi yetiştirin ve okuyun. Hepinize hayatlarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan'ın eşlik ettiği vali Yavuz, program sonunda öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını hediye etti.