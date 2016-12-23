Hakkari'de öldürülen köpeklerle ilgili inceleme başlatıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayınlanan, Çukurca karayolunun 10. kilometresinde görüntülenen haberle ilgili Hakkari Belediyesinin kesinlikle ilişkisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hayvan ve hayvan haklarını koruyan bir belediye olarak, yaşanan bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır." denildi.