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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Öğrencilerden polise moral ziyareti

23 Aralık 2016 Cuma, 11:53
Öğrencilerden polise moral ziyareti

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisleri ziyaret ederek moral verdi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe emniyet müdürlüğü binasına gelen öğrencileri burada komiser yardımcısı Emre Çakal ve diğer görevliler karşıladı.

Çakal, öğrencilerin yaptıkları ziyaretin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Güzel öğrencilerimizin bizleri bu şekilde ziyaret etmeleri, polis, asker olmak istemeleri bizleri gururlandırıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekil Müdürü Tuncay Turhan ise öğrencilere, terörün ne olduğu, nasıl mücadele edilebileceğini ve ülke için ne gibi zararlar doğurduğunu anlattı.












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