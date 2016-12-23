Ticaret Borsası'ndan üyelerine ziyaret

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA)- Sivas Ticaret Borsası yöneticileri Altınyayla ve Kangal ilçesindeki borsa üyelerini ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis başkanı İhsan Aksoy, yönetim kurulu başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yönetim kurulu üyesi Hilmi Gül ve meclis üyesi Haluk Yağcı, yıl sonu dolayısıyla Altınyayla ve Kangal ilçesinde bulunan üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek görüş ve önerilerini aldı.

Borsa yöneticileri, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk’ü de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.