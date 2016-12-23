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Samsunspor'da hedef galibiyet

23 Aralık 2016 Cuma, 12:01


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, "Galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var." dedi.

Zeren, AA muhabirine, yarın sahalarında yapacakları Göztepe maçını değerlendirdi. Göztepe'nin ligin lideri olduğuna dikkati çeken Zeren, kendilerinin ise sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Son 3 haftadır kazanamadıklarına işaret eden Zeren, "İyi oynadığımız zamanlarda bulduğumuz gol fırsatlarını değerlendiremiyoruz. Bu maç, ligin ikinci devresine daha mutlu, huzurlu girmek ve rakibimiz olan takımlarla arayı açmamak için bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma." diye konuştu.

Her maçta olduğu gibi kazanmak istediklerini ama lidere karşı işlerinin kolay olmayacağının altını çizen Zeren, "Bizim açımızdan ne kadar zorsa rakibimiz açısından da zorlu bir mücadele olacak. Taraftarlarımızın önünde iyi oyunumuzu puan veya puanlara çevirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zeren, oyuncuların özellikle net gol pozisyonlarını değerlendirememesinin kendileri için handikap olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu fırsatları değerlendirdiğimizde her maçta bir adım önde olabiliriz. Son haftalarda bunu değerlendiremedik. Göztepe maçında umarım oyuncularımız bu tür pozisyonları gole çevirecekler. Taraftarlarımıza da çok ihtiyacımızın olduğu bir maç yapacağız. Onların desteğiyle devre arasına moralli girmek istiyoruz. Bu galibiyete oldukça fazla ihtiyacımız var."

Devre arasında takıma takviye yapmayı planladıklarını bildiren Zeren, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 aydır transfer araştırması yapıyoruz. Teknik direktörümüz ile alabileceğimiz oyuncuları değerlendiriyoruz. Tespit ettiğimiz bazı oyuncular var ama birebir görüştüğümüz hiç oyuncu olmadı. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda transfer tahtasını açtırdıktan sonra hemen transfer konusunda uğraş vereceğiz. Transfer tahtasının açılması için başkanımız büyük uğraş veriyor. İnşallah transfer tahtasını açtıktan sonra belirlediğimiz oyuncularla temasa geçeceğiz."

Öte yandan Samsunspor, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, ter idmanı yaptıktan sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşması, saat 18.30'da başlayacak.


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