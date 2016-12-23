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Niğde'de şoförlerden teröre tepki konvoyu

23 Aralık 2016 Cuma, 12:02
Niğde'de şoförlerden teröre tepki konvoyu

NİĞDE (AA) - Niğde'de S.S. 57 No'lu Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Kooperatifi üyesi şoförler, 60 araçlık konvoyla şehir turu atarak son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi önünde bir araya gelen şoförler, 60 araçla oluşturdukları konvoyla şehir turu attı.

İmam Hatip Meydanın'daki kooperatif önünde sonlandırılan şehir turunun ardından şoförler, "Vatanına sahip çık, başka Türkiye yok" yazılı pankart ve çeşitli sloganlarla terörü lanetledi.

Niğde'de S.S. 57 No'lu Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Yılmaz Ülkü, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan terör olaylarını kınamak için toplandıklarını söyledi.

Kooperatif olarak polisin ve askerin yanında olduklarını belirten Ülkü, "Biz Ömer Halisdemir gibi şehit olmaya hazırız. Bu ülke şehit de verecektir, gazi de olacağız. Bugün Çanakkale'de Sarıkamış'ta şehitlerimiz nasıl vatan, millet, bayrak için mücadele ederek şehit olmuşsa biz de mücadele etmeye hazırız." dedi.

Kooperatif üyesi Yüksel Gürgen de terörü lanetlediklerini dile getirerek, "İnşallah, daha iyi ve güzel günler bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

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