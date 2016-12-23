Kavak'ta kan bağışı kampanyası

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılayına destek için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Soğuksu Mahallesi Öner Caddesinde konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde, askerler ve ilçe sakinleri kan bağışında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Turgay Asi, sağlık durumu uygun olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Hastanelerde tedavi gören hastaların yanı sıra hain terör saldırılarında yaralanan asker, polis ve vatandaşların kan ihtiyacının Türk Kızılayı tarafından karşılandığına dikkati çeken Asi, "Biz de bu anlamda Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı olarak destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledik. Vatandaşlar da kan bağışında bulunarak kampanyamıza destek verdi. Hem Kızılay çalışanlarına hem de vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kan bağışı ekip başkanı Dr. Çağlar Aydın da Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Soğuk ve karlı havaya rağmen 25 ünite kan bağışı topladıklarını belirten Aydın, "Bu miktar bizim için çok iyi bir sonuç. Hava şartları elverişli olsaydı daha çok bağışta bulunulabilirdi. Kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



