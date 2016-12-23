Kaymakam Şahiner, göreve başladı

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KONYA (AA) - Beyşehir Kaymakamlığına atanan kaymakam Muzaffer Şahiner, göreve başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mütevelli heyeti olarak Beyşehir Kaymakamlığına atanan Şahiner'i ziyaret etti.

Ziyarette Özaltun, Beyşehir Kaymakamı Şahiner’in ilçeye yeni dönemde çok yararlı hizmetler sunacağına emin olduklarını, yeni süreçte uyumlu bir çalışma birlikteliği sergileyeceklerine inandıklarını söyledi.

Özaltun, Şahiner’e, yeni görev yeri olan Beyşehir ile Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

Beyşehir Kaymakamı Şahiner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Başkan Özaltun'a, Beyşehir OSB mütevelli heyetinde yer alan Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz eşlik etti.

2011 yılından bu yana Uşak’ın Banaz İlçesi Kaymakamlığını yürüten kaymakam Şahiner, son İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Beyşehir İlçe Kaymakamlığına atanmıştı.