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İhtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 12:13

MALATYA (AA) - Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi’nin Yeşilyurt Ortaköy mahallesindeki Şehit Şükrü Ulutaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrencilere verilen yardım paketlerinin dağıtımı programına katıldı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, Yardım Sevenler Derneği'nin yardımlaşma ve paylaşma adına gayret gösterdiğini belirterek, yardım faaliyetleri dolayısıyla dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan derneğin çizgisini bozmadan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu aktaran Toprak, "Biz önemli bir medeniyetin unsurlarıyız. Geçmişteki o kadim değerlerimizi, toplumumuzla sevgimizi paylaşabiliyorsak, kardeşliğimizi paylaşabiliyorsak, o zaman biz ahlakımızın, vicdanımızın sesini dinlemiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Programda 133 öğrenciye Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi tarafından bot ve mont hediye edildi.

Programa, Kaymakam Nesim Babahanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Dernek Başkanı Emine Taşçı ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

- Vali Toprak'tan polis ve koruculara ziyaret

Toprak, program dönüşünde yol güzergahında görev yapan, güvenlik korucuları ve emniyet personeliyle görüşerek, bir süre sohbet etti.

Koruculara sorun ve taleplerini soran vali Toprak, koruculara çikolata ve kayısı hediye etti.

Güvenlik güçlerinin görevlerinin kutsal olduğunu belirten Toprak, "Devletimiz, milletimiz ve onların güvenliği için sizler burada zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt girişindeki yol kontrol noktasında görevli polislerle de görüşen Toprak, uygulama ve asayiş konusunda da bilgiler aldı, kontrolü yapılan araçlardaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Toprak, kontrol noktasında görevli polislere de kayısı ve çikolata hediye etti.

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