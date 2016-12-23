Vali Azizoğlu'nun eşinin hasta çocukları ziyareti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu öncülüğünde, bürokrat eşleri tarafından dokunan bere ve oyuncaklarla hasta çocuklar sevindirildi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu öncülüğünde kentteki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bürokrat eşleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi.

Bürokratların eşleri tarafından dokunmuş 300 bere ve oyuncak öğretmen evinde düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan Nilgün Azizoğlu, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğine işaret ederek, "Çocuklarımızın yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bizlere, dualarımız onlarla beraber, büyük bir sevgi ve gayretle örülen bu bereler bu soğuk kış günlerinde gönüllerde umarım ki mutluluk ve huzur yaratır. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine bundan böyle de Erzurumlu hanımlarla beraber katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Projeye destek veren bürokrat eşlerine teşekkür eden Nilgün Azizoğlu, "Hanımefendiler, güzel ve anlamlı bir faaliyete katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşadı. Kısa sürede örülen bereler öğretmen evinde gözlerde mutluluk ve sevinç gözyaşlarıyla çok duygulu anların yaşanmasına sebep oldu." diye konuştu.