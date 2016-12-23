23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Halep'e Yol Aç" kampanyası

23 Aralık 2016 Cuma, 12:18

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilenlere yönelik sürdürülen "Halep'e Yol Aç" kampanyasında, Diyanet-Sen Hatay Şubesi tarafından 50 bin lira bağış yapıldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Urhan, yaptığı yazılı açıklamada, Halep’te bir insanlık dramının yaşandığını, kış şartlarında evinden, yuvasından edilen yüz binlerce insanın zor şartlara rağmen canını kurtarabilmek için yollara düştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin yaptığı diplomasiyle Halep'te insanlık koridoru oluşturulduğunu ve tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Urhan, konfederasyonları tarafından yardım kuruluşlarıyla yapılan kampanyayla insanlığın ayağa kalktığını ve "Halep'e Yol Aç", "İnsanlık Ölmesin" sloganıyla binlerce tırın yardım için yola çıktığını belirtti.

Yardım kampanyasına Hatay'da bulunan Memur-Sen'e bağlı tüm şubelerin destek verdiğini, Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 Nolu şubesinin yardımlarının geçtiğimiz günlerde teslim edildiğini hatırlatan Urhan, şimdi de Diyanet-Sen Hatay Şubesi'nin 50 bin lira destekte bulunduğunu kaydetti.

Yardım çekinin İHH İnsani Yardım Vakfı Antakya Temsilcisi İsmail Okay'a teslim edildiğini ifade eden Urhan, ayrıca un yardımlarının da Reyhanlı ilçesindeki ekmek fabrikasına verildiğini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

HATAY'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Halepli ailelere insani yardım
YEREL

HALEPLİ AİLELERE İNSANİ YARDIM
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'da eğitime kar engeli
YEREL

HATAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Hatay'da şiddetli fırtına
YEREL

HATAY'DA ŞİDDETLİ FIRTINA
Hayrat Yardım Derneğinden Halepli ailelere 8 tır yardım
YEREL

HAYRAT YARDIM DERNEĞİNDEN HALEPLİ AİLELERE 8 TIR YARDIM
Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti
YEREL

KELEŞ, CİLVEGÖZÜ'NDE GAZETECİLERİ ZİYARET ETTİ
Yayladağı'nda eğitime kar engeli
YEREL

YAYLADAĞI'NDA EĞİTİME KAR ENGELİ
Sadakataşı Derneğinden Halepli ailelere insani yardım
YEREL

SADAKATAŞI DERNEĞİNDEN HALEPLİ AİLELERE İNSANİ YARDIM

Eğitime kar engeli
YEREL

EĞİTİME KAR ENGELİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da galibiyet sevinci
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
BM'nin yardım tırları, Suriye'ye geçiş yaptı
YEREL

BM'NİN YARDIM TIRLARI, SURİYE'YE GEÇİŞ YAPTI

Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE GIDA YARDIMI
Yer altı hastanesindeki Halepliler de tahliye edildi
YEREL

YER ALTI HASTANESİNDEKİ HALEPLİLER DE TAHLİYE EDİLDİ
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ