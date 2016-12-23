Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının izniyle faaliyetlerine başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, yeni yıldan itibaren 5 vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna tutulacak.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği" ile bazı kanunlarda yapılan "Kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlarda istisnalar", "Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar" ve "Kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlarca Gelir Vergisi kanunu kapsamında elde edilen gelirlerde kesinti uygulaması"ndaki değişikliklere açıklık getirildi.

Tebliğde, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançların, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesna olduğu, istisnanın, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlayacağına işaret edildi.

Buna göre özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacak. 1 Ocak'tan önce faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1 Ocak'tan sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunacak.

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabilecek. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek olmayacak.

Söz konusu tarih itibariyle faaliyete geçirilen özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacak. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecek.

-Kredi teminatı sağlayan kurumlarca elde edilen gelirlerde kesinti

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirimine ilişkin düzenleme kapsamında da mükellefler, dilerlerse işletmeye dahil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabilecek.

Kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlarca Gelir Vergisi Kanunu kapsamında elde edilen gelirlerde vergi kesintisi yapılmamasına yönelik düzenleme kapsamına yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olanlar bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar girecek.

Yapılan değişiklikle söz konusu kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden bankalar ve aracı kurumlar tarafından kesinti yapılması söz konusu olmayacak. Söz konusu uygulama kurumların 7 Eylül 2016'dan itibaren elde edecekleri gelirler için geçerli olacak.