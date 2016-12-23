Rize'de şehitler için mevlit okutuldu

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RİZE (AA) - Pazar ilçesinde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlarla, Kayseri ile El Bab'da şehit edilen askerler ile tüm şehitler için mevlit okutuldu. Hatuniye Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif'e kaymakam Cevat Çelik, Rize İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet As, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Erer, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Kaptan, İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından okunan Kur-an'ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahilerin ardından dua yapıldı. Ayrıca vatanın ve milletin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için dua edildi.Kaymakam Çelik, bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



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