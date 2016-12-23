Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti

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ANKARA (AA) - Bilim adamları, trepod familyasından Limusaurus inextricabilis adı verilen bir dinozor türünün yetişkinliğe geçerken dişlerini döktüğünü keşfetti.

Çin'in Sincan Özerk Bölgesinde, geçmişte çamur bataklığı olan bir alanda, bozulmadan kalmış farklı yaşlardaki 19 Limusaurus fosili üzerinde yapılan incelemelerde, türün yetişkinliğe geçerken tüm dişlerini kaybettiği tespit edildi. Yavru dinozorlar küçük keskin dişlere sahipken, yetişkin dinozorların tamamının dişsiz olduğu görüldü.

ABD'nin George Washington Üniversitesinden araştırmacıların keşfinin, bugün trepodların devamı olduğu düşünülen kuşların neden dişleri değil de gagaları olduğunu açıklayabileceği belirtildi.

"Keşif iki bakımdan çok önemli" diyen araştırmanın yazarlarından biyoloji profesörü James Clark, "İlki, aynı türe mensup dinozor fosillerinin, yavrusundan yetişkinine kadar bir arada korunmuş olarak bulunması ender görülen bir durum. İkincisi hayvanların anatomisinde görülen sıra dışı farklılaşma. Limusaurusların beslenme biçimlerinde yaşa bağlı radikal bir değişim olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar Limusaurusların yavruyken etobur olduğu, yetişkinlikte ise otobura dönüştüğü varsayımını ortaya attı. Fosillerin kimyasal analizi yavrular ile yetişkinler arasındaki beslenme farklılığı olduğunu doğruladı.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayınlandı.







