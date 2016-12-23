Yurtta kış

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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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23 Aralık 2016 Cuma, 12:29

SİVAS/KIRIKKALE (AA) - Sivas ve Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Gürün ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çelebi ilçesinde de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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