Pazar kaymakamı Çelik'e ziyaret

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RİZE (AA) - Pazar Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO), Pazar Kaymakamı Cevat Çelik’i ziyaret etti. PTSO Başkanı Mustafa Memoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Pazar’da göreve başlayan Çelik’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette ilçe hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten başkan Memoğlu, ilçe yararına yapılabilecek çalışmalar ve sorunların çözümüne yönelik karşılıklı dayanışma içinde olma temennilerinde bulunduklarını da sözlerine ekledi. Kaymakam Çelik de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Meclis Kurulu Başkanı Recep Ali Çatan, meclis ile yönetim kurulu üyeleri Nurettin Altaylar, Sinan Sarı ve Ekrem Buyuk de hazır bulundu. Memoğlu ve beraberindekiler daha sonra terör saldırıları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Gökhan Erer ile İlçe Emniyet Müdürü Güngör Kaptan'a taziye ziyaretlerinde bulundu.

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