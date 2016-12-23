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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kış Gençlik Kampları için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi yine yarıyıl tatilinde organize edilecek Kış Gençlik Kampları, Samsun, Kırşehir, Kayseri ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle gerçekleştirilecek.

Gençlerin tatil zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kış Gençlik Kampları için başvurular, "http://kampbasvuru.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'ndaki kitap okuma kampında, gençler, seçilen kitabı okuyacak ve kampın sonunda kitabın yazarı ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Güncel konuların da ele alınıp tartışılacağı kampta ayrıca sportif faaliyetler de düzenlenecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle yapılacak Kırşehir Kaman Gençlik Kampı'nda ise Kariyer Kampı düzenlenecek. Paintball, okçuluk, halk oyunları, tiyatro gibi aktivitelerle kampın daha keyifli geçirilmesi sağlanacak.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Kampı gerçekleştirilecek. Kamp boyunca düzenlenecek sportif ve kültürel faaliyetlerle, uyuşturucunun ne denli büyük ve hayatı zehir eden tehlikeler taşıdığı gençlere aktarılacak.

Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı'ndaki Siyer Kampı'nın konusu ise Hz. Muhammed'in hayatı olacak. Kampta Hz. Peygamber'in örnek hayatı, ümmeti için nasıl mücadele ettiği ve gençlere duyduğu sevgi anlatılacak. Kamp boyunca ayrıca birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.