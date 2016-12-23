Terör saldırılarına tepkiler

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SAMSUN (AA) - Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, terör olaylarına tepki göstererek, "Koşullar ne olursa olsun, Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerin öncelikli gündemi, birlik ve beraberliğe dayalı, kültür öncelikli bir Türkiye ideali olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sancılı günlerden geçtiğini, kayıplar verildiğini, acılar yaşandığını belirtti.

İnsanlıktan nasibini almamış karanlık odakların terör örgütlerini kullanarak vatanın bütünlüğü ve milletin bölünmezliği üzerindeki kirli oyunlarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, vatandaşlara, asker ve polislere hain tuzaklar kurulduğunu, bir diplomatın kalleşçe katledildiğini anlattı.

Millet olarak tarihi bir sınavdan geçildiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Öz güvenimize, kimliğimize ve geleceğimize tuzaklar kuruluyor. Orta Doğu'yu bir düşmanlar coğrafyası yapmak, barışa, dostluğa, kalkınma ve dayanışmaya olan ihtiyacımızın önüne geçmek, yeni Sevrler yaratmak istiyorlar. Koşullar ne olursa olsun, Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerin öncelikli gündemi, birlik ve beraberliğe dayalı, kültür öncelikli bir Türkiye ideali olmaya devam edecektir. Büyük bir doğa ve kültür zenginliğinin coğrafyası olan ülkemizin, özverili ve birikimli kadroları, vatandaşlarımızın sağduyusu ve yaşam sevgisiyle bu sıkıntıları aşacağına olan inancımız tamdır."

Tarihi Kentler Birliğinin terörle yaratılmak istenen umutsuzluğa ve inançsızlığa asla düşmeyeceğini ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşama ve yaşatma önceliğimize kaynak alan, toplumsal esenliğimizi gözeten çalışmalarımız kesintisiz ve inatla sürdürülecektir. Teröre teslim olmayacak, hainliğe yenilmeyeceğiz. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin bölünmezliğine, bağımsızlığımıza, cumhuriyetimize ve demokrasimize yönelik her türlü tertibi, karanlık emperyalist hevesleri birlik ve beraberlik içinde yok etme azim ve kararlılığındayız. Farklılıklardan zenginlik üreterek binlerce yıldır bu topraklarda yaratılmış olan insanlık değerlerinin, tarih ve kültür mirasının önümüzü aydınlatmaya devam edeceği açıktır. Bilinmesi gerekir ki asla güçlü bir Türkiye idealinden, bu güzel vatanda kardeşçe ve birlikte yaşama iradesinden vazgeçmeyeceğiz."











