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Kültür ve Turizm Bakanlığından "erken rezervasyon" uyarısı

23 Aralık 2016 Cuma, 12:41

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, erken rezervasyon kampanyalarıyla yurt içi ve dışı tatil planı yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüketicilere uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 8-11 Aralık'ta 10. kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında "9. Erken Rezervasyon Kampanyası"nın 2017 lansmanı da gerçekleştirildi. Kampanyayla yabancı ziyaretçilere sunulan ucuz tatil imkanlarından Türk vatandaşlarının da yararlanabileceği algısının geniş kitlelere yayılması amaçlandı.

Bakanlık ve turizm sektöründeki ilgili meslek örgütlerinin katkılarıyla devam eden erken rezervasyon kampanyasına, 2017 turizm sezonunda da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Açıklamada, erken rezervasyon uygulamasının, sağlıklı yürütülerek tüketici mağduriyetlerine meydan verilmemesi açısından yasal zorunluluğunun yanı sıra önleyici etkisi olan zorunlu sigortanın yaptırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin de önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yurt içi ve dışı tatil planı yapacak vatandaşların, mağduriyet yaşamaması, kaçak faaliyetlerin önlenmesi ve işletme belgeli seyahat acentaları aracılığıyla tatil planlamasının yapılması amacıyla Bakanlığın "www.kultur.gov.tr" internet sayfasında bulunan "Seyahat Acentası Arama Ekranı"ndan yararlanmaları istendi.

Tüketicilerin satın aldıkları paket tur karşılığında fiyat değişikliği, sözleşmenin asli unsurlarında değişiklik, turun iptali, sözleşmenin eksik ifası veya feshi gibi durumlarda hangi haklara sahip olduklarını gösterir sözleşmeyi seyahat acentasıyla mutlaka imzalaması ve sözleşmenin bir suretini seyahat acentasından talep etmesi gerektiği de belirtildi.

Paket turların "zorunlu sigorta" kapsamında olması nedeniyle tüketicilerin, adlarına düzenlenecek "paket tur zorunlu poliçe sertifikası"nı turun başlangıcından önce seyahat acentasından istemesinin önemine işaret edildi.

Bu hususlar, tüketici mağduriyeti oluşmaması için Bakanlık tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) de iletildi.

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