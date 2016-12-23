ERÜ Evlilik Okulu Seminerleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma Merkezi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerlerinin konuğu Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Murat Doğan, nişanlanma, evlilik, eşlerin hak ve hükümlülükleri, evlenme yaşı ve evlenmede engel teşkil eden durumlar hakkında bilgiler verdi.

Gerek nişanlanma, gerekse evlilik süreçlerinde de hukuki bir urumun mevcut olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Doğan, tarafların nişan ve evlilik sürecinde anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hukuki kuralların devreye girdiğini kaydetti.

Seminerin sonunda Psikolojik Danışma Merkezi Müdürü Mustafa Atak, Doğan’a plaket takdim etti.

