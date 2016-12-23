Kiracısını öldürdüğü öne sürülen ev sahibine müebbet istendi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da kirasını ödemediği ve otomobiline zarar verdiği iddiasıyla kiracısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Orhan Ertok (70) ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın kiracısını "haksız tahrik altında öldürdüğü"ne kanaat getirerek müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ertok, kiracısı Akif Tosun'un (40) 5 aydır kira, elektrik ve su faturalarını ödemediğini, bu yüzden evden çıkmasını istediğini ileri sürdü.

Ertok, olay günü kiracısının alkollü olduğunu, taşla arabasına zarar verip küfrettiğini iddia ederek, "Beni aşağıya çağırdı. Ben de 'Boş gelmemiştir' diye silahımı alıp aşağıya indim. Elindeki taşla kafama vurmaya çalıştı. Ben de silahı çekip rastgele ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde Orhan Ertok, 13 Şubat'ta kiracısı Akif Tosun'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

