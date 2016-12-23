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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler" iddiasına yanıt

23 Aralık 2016 Cuma, 12:45

ANKARA (AA) - Maliye Bakanlığınca, müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün Sözcü gazetesinde yer alan "Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ini konu alan habere ilişkin, "Haber, tebliğ ile yapılan düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeden, anlamadan maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yazılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha önce, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin sözleşmedeki miktar üzerinden (örneğin toplam araç geçiş sayısı gibi) toplam olarak muhasebe kayıtlarına alınmasının öngörüldüğü belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Habere konu tebliğ ile aylık ve yıllık mali tablo ve raporların, gerçek durumu göstermesini teminen, gelecek yıllarda doğması muhtemel yükümlülüklerin hesaplanmasında, yıl içindeki gerçekleşme durumunun (fiilen geçen araç sayısı gibi) dikkate alınması suretiyle tahminlerin güncellenmesi esasını getirilmiştir. Böylece mali tablo ve raporlarda, kamunun gelecekte ödemesi muhtemel yükümlülüklerin gerçeğe en yakın şekilde gösterilmesi sağlanarak kamuoyunun tam bilgilendirilmesi amaçlanmıştır."

Yapılan düzenlemenin, hem Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulunun 19 numaralı "Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar" standardına hem de Türkiye'nin aynı isim ve numaralı "Devlet Muhasebesi Standardı"na uyumlu olduğu, kamu özel iş birliği kapsamında verilen garantiler yönüyle de dünyada çok az sayıda ülkede uygulandığına dikkat çekildi.

Haberde iddia edildiği gibi müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zira, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin hesaplanması, ilgili sözleşme hükümlerine tabidir. Dolayısıyla muhasebeleştirmeye ilişkin yapılan bu düzenlemeyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, tamamıyla yanlış bilgi vermek suretiyle maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır."

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