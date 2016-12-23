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Chelsea kasasını dolduruyor

23 Aralık 2016 Cuma, 12:45


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlar kadar gönderdikleri futbolculardan elde ettiği gelirlerle de adından söz ettiriyor.

Son olarak Brezilyalı oyuncusu Oscar'ı 70,5 milyon avroya Çin temsilcisi Shanghai SIPG'e yollayan Chelsea, son yıllarda uyguladığı başarılı transfer politikasıyla İngiltere Premier Lig'de son 3 sezonda gönderdiği oyunculardan en çok gelir elde eden kulüp oldu.

UEFA'nın finansal fair play kriterlerinin devreye girmesinin ardından son yıllarda transfer politikasını değiştiren Chelsea, 2013 yılının haziran ayından itibaren yolladığı oyunculardan kasasına 403,25 milyon avro koydu.


- Birçok futbolcudan kar etti


Zenginliğiyle tanınan dünyaca ünlü Rus işadamı Roman Abramoviç tarafından 2003'te satın alınmasının ardından Fernando Torres, Andriy Shevchenko, Didier Drogba ve Eden Hazard gibi döneminin birçok yıldız futbolcusunu astronomik bedellerle kadrosuna katan Chelsea, transferleriyle Avrupa'da ses getirmişti.

Yıldız oyuncuları kadrosuna katma politikasını sonraki yıllarda da devam ettiren Chelsea, özellikle son dönemlerde ise transferlerden elde ettiği gelirle de Avrupa'nın sayılı kulüpleri arasına adını yazdırdı.

Manchester United'a 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 2014'te gönderilen İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, Oscar'ın ardından son 3 yılda transferde Chelsea'nin kasasını en çok dolduran oyuncu oldu.

Chelsea, David Luiz'i 2014 yılının ara transfer döneminde 50 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'e (PSG) göndererek tarihinin en kazançlı transferlerinden birini daha gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisi, Brezilyalı savunma oyuncusunu sezon başında bu kez 35 milyon avro ödeyerek kadrosuna yeniden kazandırdı ve bu oyuncunun bonservisinden de 15 milyon avro kar etti.


- Zarara uğratan transferler


Mavi-beyazlı kulüp, bazı oyuncularını düşük bedellerle kadrosundan çıkararak ekonomik açıdan büyük zarara uğradı. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, 2013'te Jeffrey Bruma'yı 3,50 milyon avro karşılığında Chelsea'den kadrosuna katarken, bu sezon başında ise 11,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'dan Wolfsburg'a sattı.

Chelsea'nin transferde yaşadığı en büyük zarar ise Kevin De Bruyne oldu. 2012'de Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon avro bedelle satın aldığı Belçikalı oyuncuyu 2014'te Wolfsburg'a 22 milyon avroya yollayan Chelsea, o dönemde karlı bir transfere imza atsa da daha sonra büyük pişmanlık yaşadı. Wolfsburg'da geçirdiği bir buçuk sezonda kendini geliştiren De Bruyne, Manchester kentinin diğer köklü kulübü Manchester City'e 2015 yılında bu kez 74 milyon avroya transfer oldu.


- Demba Ba Beşiktaş'ı güldürdü


Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Demba Ba da Chelsea'yi zarara uğratan isimler arasında yer aldı. Newcastle United'dan 8,5 milyon avro karşılığında transfer edilen Senegalli milli golcü, beklenen verimi sağlayamayınca bir sezon sonra Beşiktaş'a 6 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Siyah- beyazlı kulüpte yeniden forma giren Demba-Ba, çıktığı 44 maçta 27 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyince Shanghai Shenhua'nın dikkatini çekti ve 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tuttu.

Beşiktaş, böylece tarihinin en yüksek miktarda bonservis bedeli ödenen transferini, Chelsea'den aldığı oyuncuyla gerçekleştirdi.

Chelsea, Atletico Madrid'den 2014'te 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satın aldığı Brezilyalı oyuncu Felipe Luis'i sonraki yıl ise 16 milyon avroya aynı kulübe geri göndererek ekonomik açıdan zarar ettiği bir başka transfer daha yaşadı.


- Kiralama modeliyle kara geçti


Chelsea'de son yıllarda kadroya giremeyen futbolcular, deneyim kazanması amacıyla Avrupa'nın başka kulüplerine kiralandı. Gittikleri kulüplerde kendini kanıtlayan bu oyuncular da önemli bonservis bedelleri karşılığında yollanarak İngiltere temsilcisi için önemli bir gelir kaynağı oldu.

Mavi-beyazlılar, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu daha önceki sezonlarda kiraladığı Everton'a 2014'ün temmuz ayında 35,5 milyon avro karşılığında gönderdi.

Chelsea, benzer kiralama yöntemiyle Southampton'a Ryan Bertrand'ı (13,5 milyon avro), Roma'ya Mohamed Salah'ı (kiralama bedeli dahil 20 milyon avro), Borussia Mönchengladbach'a Thorgan Hazard'ı (kiralama bedelleri dahil 9,5 milyon avro) yolladı.

İngiliz temsilcisinin bonservisinden yüksek gelir elde ettiği diğer transferler arasında Alman kanat oyuncusu Andre Schürrle (32 milyon avro), Brezilyalı Ramires (28 milyon avro) ve kaleci Petr Cech (14 milyon avro) de bulunuyor.

Chelsea'nin 2013'ün yazından itibaren bonservisiyle sattığı oyuncular şöyle:


Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven) - 3,50 milyon avro

Kevin De Bruyne - (Wolfsburg) - 22,5 milyon avro

Juan Mata - (Manchester United) - 45 milyon avro

David Luiz - (Paris Saint-Germain) - 50 milyon avro

Demba Ba - (Besiktaş) - 6 milyon avro

Patrick van Aanholt (Sunderland) - 2 milyon avro

Romelu Lukaku (Everton) - 35,5 milyon avro

George Saville (Wolverhampton Wanderers) - 1,25 milyon avro

Andre Schürrle (Wolfsburg) - 32 milyon avro

Ryan Bertrand (Southampton) - 13,5 milyon avro

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) - 8 milyona avro + 1,5 milyon avro kira bedeli

Gael Kakuta (Sevilla) - 5 milyon avro

Petr Cech (Arsenal) - 14 milyon avro

Josh McEachran (Brentford) - 1 milyon avro

Filipe Luis (Atletico Madrid) - 20 milyon avro

Oriol Romeu (Southampton) - 7 milyon avro

Ramires (Jiangsu Suning) - 28 milyon avro

Stipe Perica (Udinese) - 4 milyon avro

Mohamed Salah (Roma) - 15 +5 milyon avro kira bedeli

Papy Djilobodji (Sunderland) - 9,5 milyon avro

Marko Marin (Olympiakos) - 3 milyon avro

Oscar - (Shanghai SIPG) - 70,5 milyon aavro

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