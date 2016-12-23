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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Söğütlü Kaymakamı Çiçekli'ye ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 12:46

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Yard. Doç. Dr. Şükrü Cicioğlu, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Çiçekliye okul ve çalışmaları hakkında bilgi veren Cicioğlu yüksekokulda 600 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Üniversitenin 3-1 uygulaması sayesinde öğrencilerin iş yerlerinde staj yaparak kendilerini geliştirdiğini ifade eden Cicioğlu, "Öğrencilerimiz bölüm hocaları tarafından iş yerlerininde devamlı kontrol altında denetimleri yapılıyor. Okulumuzdan mezun olan ve öğrencilerimiz piyasada iş bulup çalışmaya başlıyorlar. Öğrencilerimize eğitimleri süresince sosyal etkinlikler yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Çiçekli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kaymakamlık olarak öğrencilerin eğitimlerine katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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