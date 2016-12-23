Söğütlü Kaymakamı Çiçekli'ye ziyaret

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Yard. Doç. Dr. Şükrü Cicioğlu, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Çiçekliye okul ve çalışmaları hakkında bilgi veren Cicioğlu yüksekokulda 600 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Üniversitenin 3-1 uygulaması sayesinde öğrencilerin iş yerlerinde staj yaparak kendilerini geliştirdiğini ifade eden Cicioğlu, "Öğrencilerimiz bölüm hocaları tarafından iş yerlerininde devamlı kontrol altında denetimleri yapılıyor. Okulumuzdan mezun olan ve öğrencilerimiz piyasada iş bulup çalışmaya başlıyorlar. Öğrencilerimize eğitimleri süresince sosyal etkinlikler yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Çiçekli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kaymakamlık olarak öğrencilerin eğitimlerine katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.