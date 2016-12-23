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AKSARAY (AA) - Aksaray'da ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kuruştan satılan ekmeğin fiyatının 1 liraya yükseltildiğini söyledi.

Artan maliyetler nedeniyle zammın yapıldığını belirten Altınsoy şöyle konuştu:

"Şehrimizde alışveriş merkezlerindeki fırınlarda dahil olmak üzere 55 ekmek üreten işletme bulunuyor. Maalesef artan maliyetler fırıncılarımızı zor durumda bırakıyor. Yaklaşık 6 ay önce aldığımız zamlı fiyatı yeni uygulamaya koyuyoruz. Bir torba unun fiyatı 61 lira iken şu an 72-75 liraya yükseldi, yakıt ve diğer girdilerdeki artışlar karşısında daha fazla dayanamazdık.

10 kuruşluk artışı 6 ay önce almıştık ancak uygulamıyorduk. AVM'lerde dahil olmak üzere bütün fırınlarda 250 gram ekmek bugünden itibaren 1 liradan satılacak."

Altınsoy, Aksaray'da günlük 250 bin ekmek üretildiğini dile getirerek, Aksaray Belediyesinin satışını yaptığı halk ekmeğin ise 80 kuruştan satılacağını kaydetti.



