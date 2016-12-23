Adana'da kartonpiyer imalathanesinde yangın

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ADANA (AA) - Adana'da kartonpiyer imalathanesinde çıkan ve iki iş yerine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki imalathanede kazanın patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın hızla büyüdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, imalathanenin yanındaki oyuncak deposu ile alüminyum üretim tesisine de sıçradı.

Yangında yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeden yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görülüyor.