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AKTOB Olağan Genel Kurulu

23 Aralık 2016 Cuma, 12:53

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi.

Antalya Kundu'da bir otelde düzenlenen AKTOB Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu başkanı, asil ve yedek üyeleri belirlendi. Tek adayın katıldığı genel kurulda AKTOB Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi.

Yağcı, yaptığı konuşmada, turizmin Antalya ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu hatırlatacaklarını söyledi.

Turizmin hem ülke ekonomisi için hem de sosyoekonomik yapı için önemli olduğunun altını çizen Yağcı, "Turizm için zor bir dönemden geçiyoruz, zor bir yıl. Bu zor yılda devletin sektöre yapacağı destekleri elimizden geldiğince ifade etmeye çalışacağız. Antalya'nın ve Türkiye'nin dünya turizminde yakalamış olduğu başarının geriye gitmemesi, buradaki yerimizi kaybetmemek için alınacak önlemler konusunda elimizden geldiğince çalışacağız." diye konuştu.

Kriz dönemlerinde politika üretmenin zorluğunu bildiklerini dile getiren Yağcı, AKTOB'un her zaman turizmin sesi olduğunu söyledi.

2016 yılının zor ve sıkıntılı bir yıl olduğunu anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Turizmin türbülanslı olduğu bu zor dönemde AKTOB ilkeleri doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yeni dönemde 6 temel ilkemiz olacak. Bunlar üyelerimizle iletişim, çözüm odaklı yaklaşım, meslek örgütü konumlandırmasında hafızaları tazeleme, turizm ekonomisinin ve politikasının önemini aktarma, sürdürülebilir turizm politikasını yaygın hale getirme ve Antalya turizmini, Türkiye turizminin başkenti olma konusunda güçlendirme olacaktır."

- Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi

Programa katılan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Yaşadığımız bu elim hadisenin sadece iki ülkenin ilişkilerini bozmak amacıyla değil, aslında iki ülke arasındaki yeniden yapılandırılan dostluğa karşı bir eylem olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Tolstopyatenko, turizm konusunda Antalya'ya barış dileklerinde bulundu.

Eski AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, turizmde olumsuz giden konulara hızlı müdahale etmek ve hızlı çözümler üretmek gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardında Hacısüleyman, Başkonsolos Tolstopyatenko'ya turizme katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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