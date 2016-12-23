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"Arım Balım Peteğim Projesi"

23 Aralık 2016 Cuma, 12:58
"Arım Balım Peteğim Projesi"

ORDU (AA) - Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan tesislerdeki laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünleri tahlil edilip, güvenilir damgasıyla tüketiciyle buluşacak." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, “Arım Balım Peteğim Projesi” kapsamında yapılan tesisleri yerinde inceledi.

Yaklaşık 10 milyon avro bütçesi ile, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen, yüzde 100 AB-İPA destekli sektörün en büyük projesi olan ve Türkiye’de bir ilk olan “Arım, Balım, Peteğim’ projesi kapsamında yapımı devamı eden tesiste incelemelerde bulunan vali Balkanlıoğlu, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak’tan bilgi aldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz’ın da hazır bulunduğu incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Balkanlıoğlu, "Proje kapsamında yapımı devamı eden tesis çalışmalarında sona gelindi. Arıcılık ve bal Türkiye için son derece önemli bir ticari kazanç. Ordu için anlamı daha büyük. Çünkü, Ordu, Türkiye’de en fazla bal üreten il. Kaliteli balların yanında piyasaya sahte bal da sürülebiliyor. Bu tesisin Türkiye arıcılığı için büyük fonksiyonu olacak. Son derece önemli proje. Bina bitti, makine siparişleri verildi. Dürüst üreticileri koruyan bir sistem. Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan tesislerdeki laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünleri tahlil edilip, güvenilir damgasıyla tüketici ile buluşacak." diye konuştu.

"Proje iki ana faaliyet üzerine tasarlanmıştır. Birinci faaliyet laboratuvar ve ürün sertifikalandırılmasını içeren kalite bölümü diğer faaliyet ise ürün paketleme işletmeciliği ve pazarlama birimi" diyen Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Tesis aynı zamanda bir fabrika gibi işlem görecek. Makine ekipmanları olacak. Üreticilerimiz burada kendi ürünlerini getirip işleyebilecek ve malını dünya pazarına sunabilecek. Arı deyince akla sadece bal gelmemeli, birçok ürünü daha var. Polen, probolis, bal peteği üretimi, arı zehiri, arısütü, 45 gün yaşama şansı olan bir arı, arı sütü ile ömrünü 7 seneye çıkartıyor. İnsanlar da bunu yediğinde bağışıklık sistemi güçleniyor. Hepsi bu tesislerde üretilecek ve Ordu’daki bu tesis ülkemizin gururu olacak. Kalite biriminin içinde yer alan laboratuvarın çalışabilmesi için yetkilendirilmenin gerçekleştirilmesi ile ülkemizde, arı ürünleri konusunda taklit ve tağşiş sorunlarına kesin çözüm getirecektir."


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