23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı

23 Aralık 2016 Cuma, 12:59

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, yükseköğretim kurumlarının "100/2000" doktora burs programı alanlarına ilişkin başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden yapabilecekleri bildirildi.

Yükseköğretim kurumlarının YÖK doktora bursu programı için 9 Ocak 2017'ye kadar ilan edilen öncelikli tematik alanlardan, en fazla 10 alan için başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Ahmetlerimiz bize lazım&quot;
YEREL

"AHMETLERİMİZ BİZE LAZIM"
&quot;En büyük tehlike ise ümidin kaybedilmesidir&quot;
YEREL

"EN BÜYÜK TEHLİKE İSE ÜMİDİN KAYBEDİLMESİDİR"
Meksika Devlet Başkanı Nieto'dan yardım sözü
YEREL

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI NİETO'DAN YARDIM SÖZÜ
Suriyeliler için &quot;dil ve meslek okulu&quot;
YEREL

SURİYELİLER İÇİN "DİL VE MESLEK OKULU"
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass gündemi değerlendirdi
YEREL

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASS GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
&quot;Elemeleri geçmek uzun ve zor bir süreç&quot;
YEREL

"ELEMELERİ GEÇMEK UZUN VE ZOR BİR SÜREÇ"
Nata Vega'da 6.yıl kutlaması
YEREL

NATA VEGA'DA 6.YIL KUTLAMASI
Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı fotoğrafladı
YEREL

CASSİNİ SATÜRN'ÜN UYDUSU PANDORA'YI FOTOĞRAFLADI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
TTB ve TPD'den ortak açıklama:
YEREL

TTB VE TPD'DEN ORTAK AÇIKLAMA:
Steaua Bükreş'in başı ismiyle dertte
YEREL

STEAUA BÜKREŞ'İN BAŞI İSMİYLE DERTTE
Uluslararası doğrudan yatırım verileri
YEREL

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ

Chelsea kasasını dolduruyor
YEREL

CHELSEA KASASINI DOLDURUYOR

&quot;Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler&quot; iddiasına yanıt
YEREL

"MÜTEAHHİDİN KUR ZARARINI VATANDAŞA YÜKLEDİLER" İDDİASINA YANIT

Kültür ve Turizm Bakanlığından &quot;erken rezervasyon&quot; uyarısı
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN "ERKEN REZERVASYON" UYARISI
GRAFİKLİ - Suriye'de tahliye sırası Madaya ve Zebadani'de
YEREL

GRAFİKLİ - SURİYE'DE TAHLİYE SIRASI MADAYA VE ZEBADANİ'DE

Kış Gençlik Kampları için başvurular başladı
YEREL

KIŞ GENÇLİK KAMPLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Bakan Özlü Microsoft Türkiye heyetini kabul etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ MİCROSOFT TÜRKİYE HEYETİNİ KABUL ETTİ
Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti
YEREL

BİLİM ADAMLARI DİŞ DÖKEN DİNOZOR TÜRÜ KEŞFETTİ
Yargıtay Başkanlar Kurulu:
YEREL

YARGITAY BAŞKANLAR KURULU:
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Gelir Vergisi Genel Tebliği
YEREL

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ