YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı

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ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, yükseköğretim kurumlarının "100/2000" doktora burs programı alanlarına ilişkin başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden yapabilecekleri bildirildi.

Yükseköğretim kurumlarının YÖK doktora bursu programı için 9 Ocak 2017'ye kadar ilan edilen öncelikli tematik alanlardan, en fazla 10 alan için başvuru yapabilecekleri kaydedildi.