Beyşehir'de şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İstanbul, Kayseri ve Suriye'de şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Beyşehir sivil toplum kuruluşları tarafından İstanbul ve Kayseri'deki bombalı terör saldırılarında ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarda şehit düşen asker ve polisler için Merkez Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlid-i şerife Beyşehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif okunurken, Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelik de vatan savunmasında ve bombalı terör eylemlerinde şehit düşenler için dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.











