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Muş Hali'nde sebze ve meyveler soğuktan dondu

23 Aralık 2016 Cuma, 13:13
Muş Hali'nde sebze ve meyveler soğuktan dondu

MUŞ (AA) - Muş Hali'nde soğuk hava nedeniyle tonlarca sebze ve meyve dondu.

Muş’ta bir süre önce başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Muş Hali'nde tonlarca sebze ve meyvenin donmasına neden oldu.

Hal esnafı meyve ve sebzeleri soğuktan korumak için soba ve elektrik ısıtıcı kullanıyor, battaniye sererek ürünlerinin donmaması için çaba sarf ediyor.

- "Tonlarca sebze ve meyvemizi çöpe attık"

Halde komisyonculuk yapan Zeki Saygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havada çok zor şartlarda çalıştıklarını söyledi. Havanın özellikle gece daha da soğuduğunu ve bu nedenle haldeki sebze ve meyvelerin zarar gördüğünü anlatan Saygın, şöyle konuştu:

"Antalya, Adana ve Mersin'den tırlarla getirdiğimiz sebze ve meyvelerimiz de 2-3 gün yolda kaldığı için dondu. Sebze ve meyvelerimizi elektrikli ısıtıcı ve sobalarla ısıtmaya çalışıyoruz. Dışarıda çalıştığımız zaman da ateş yakıyoruz. Tonlarca sebze ve meyvemiz soğuktan donduğu için çöpe atmak zorunda kaldık."

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