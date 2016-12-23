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"Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz"

23 Aralık 2016 Cuma, 13:14
"Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a gideceği iddiasıyla ilgili, "Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz." dedi.

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılacağıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. Çalımbay, böyle bir durumun olmadığını ve kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını hatırlattı.

En önemlisinin Eto'o'nun ne düşündüğü olduğunu ifade eden Çalımbay, "Eto'o gelip yönetime farklı bir şey sunarsa, bu onun bileceği bir şey. Yönetim ile Eto'o'nun arasında olan bir şey. Bizim bir müdahalemiz yok. Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz. Sonrasında ne olur bilemiyorum. Eto'o şu anda mutlu ve çalışıyor. Takıma daha fazla şeyler vereceğine inanıyorum." diye konuştu.


- "Hedefe ulaştık"

Çalımbay, Antalyaspor'da göreve başlarken en büyük hedeflerinden birinin ilk yarı itibarıyla 19 puan almak olduğunu ve ilk devre bitmeden bu hedefe ulaştıklarını söyledi.

İlk yarıda son bir maçları kaldığını belirten Çalımbay, bu karşılaşmayı da çok iyi şekilde bitirdikleri zaman ikinciyi yarıya çok daha iyi girmiş olacaklarının altını çizdi.

Kasımpaşa maçının kendileri için ayrı bir önemi olduğuna değinen Çalımbay, "Çünkü kendi kurduğumuz bir takım. Oradaki oyuncuların hepsini ben aldım. Çok iyi bildiğim ve tanıdığım oyuncular. Oradaki yönetimle hedeflerimiz uyuşmadığı için ayrılmak zorunda kaldık. Biz oradan kendimiz ayrılmadık, kendileri bir şey sundular biz de kabul ettik. Her şeyden önce oradaki oyunculara saygım sonsuz. Çünkü geçen sezon onlarla çok iyi şeyler yaptık. Daha sonra Antalya'ya geldik. Bizim için zor bir maç olacak. Sezona Kasımpaşa ile başlamıştık, bizim için duygusal bir karşılaşmaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi takımına inandığını ve güvendiğini vurgulayan Çalımbay, sadece geçen hafta Bursaspor maçının ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerine işaret etti. Çalımbay, bu maçın ikinci yarısında ise çok iyi oynadıklarını kaydetti.

Çalımbay, Kasımpaşa maçıyla ilgili orta sahada sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Sıkıntılı yerlerimizden birisi orta sahamız. Geldiğimiz günden beri takımda direkt oynayan Charles ve Zeki'nin olmaması bizim içim çok büyük bir dezavantaj. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Bu maçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar takımı desteklerlerse maçı kazanabiliriz." şeklinde konuştu.


- "Kesinlikle takviyeye ihtiyacımız var"

Devre arasında yapmak istedikleri transferlere de değinen Çalımbay, bazı bölgelere mutlaka takviye yapmaları gerektiğini belirtti.

Devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, şunları ifade etti:

"Eğer takımında oynayan bir oyuncuyu almak istiyorsanız maliyeti fazladır ve transfer etme şansınız çok azdır. Buna rağmen şimdi ismini vermek istemediğim yabancı bir forvet oyuncusunu transfer etmeyi çok istiyoruz ve çok uğraşıyoruz. Yapacağımız transfer 5 veya 6 oyuncu olacak. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Kesinlikle takviyeye ihtiyacımız var. Bu sezonu iyi bir şekilde bitirebilirsek seneye çok iyi transferlerimiz olacak ve yukarıya oynayacağız."

Çalımbay ayrıca, eski takımı Kasımpaşa'nın kulüp başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz hakkında, kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakaret davası açtığını sözlerine ekledi.


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