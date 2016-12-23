Hatay Valisi Ata:

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Üç semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı, ibadethanelerinin sırt sırta vererek aynı ilaha duaların edildiği, dinine, diline, mezhebine, siyasi görüşüne bakılmaksızın herkesin komşusuna gülümsediği bu topraklarda, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Vali Ata, mesajında şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze farklı kültür ve dini inançlara sahip insanların dostluk, kardeşlik ve sevgi hisleri etrafında sıkı sıkıya kenetlendiği ilimizde bayram günlerinin coşkusunu paylaşarak beraberce kutlamamız, son yıllarda dünyada yaşanan olumsuzluklar karşısında anlamlı bir mesaj olacaktır. Üç semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı, ibadethanelerinin sırt sırta vererek aynı ilaha duaların edildiği, dinine, diline, mezhebine, siyasi görüşüne bakılmaksızın herkesin komşusuna gülümsediği bu topraklarda, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı kutlarım. Bayramın bütün hemşehrilerimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.''