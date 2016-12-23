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Yenice Kaymakamı Murat'a veda programı

23 Aralık 2016 Cuma, 13:24

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesi Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine tayininin çıkması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Murat, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

3 yıl boyunca Yenice'de çok huzurlu bir şekilde görev yaptığını ifade eden Murat, "Mutlu bir şekilde çalıştım. Devletin imkanlarını mümkün mertebe olabildiğince milletime kullanmaya çalıştım. Yapılan yatırımları hepimiz, beraber ve birlikte yapmaya çalıştık. Mutlu bir şekilde geldim, mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bana verilen görevleri yerine getirmenin huzuru ve bütün vatandaşlarımın gönüllerinde hoş bir seda bıraktığıma inanarak Yenice'den ayrılıyorum. Kahramanmaraş'ta bir evinizin, bir kardeşinizin olduğunu unutmayınız." diye konuştu.

Programa, Karabük Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, hakim ve cumhuriyet savcıları, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Programda, kaymakam Murat'a ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından hediye ve plaket takdim edildi.

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