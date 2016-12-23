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Karabük'te kanyon köprü çalışması

23 Aralık 2016 Cuma, 13:25

KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kanyon köprü inşaatında son rötuşların yapıldığını bildirdi.

Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Beşbin Evler Mahallesi ile Safranbolu'yu bir birine ağlayacak olan kanyon köprünün 310 bin metrekarelik alanda yapıldığını ifade eden Vergili, "Karabük'ün değişen çehresinin yeni bir yüzü olacak. Kanyon Park Projesi'nin ilk etabı olan 329 metre toplam açıklıklı, 159 metre öngermeli kiriş ve 170 metre çelik kemer, 12 metre tabliye genişlikli öngermeli kiriş, çelik konstrüksiyon yaya ve araç köprüsünün ilk ayağı olan kanyon köprünün inşaatı son aşamaya geldi. Kanyon Park Projesi'nin ilk ayağı olan kanyon köprü projesinin bitiminin ardından başlayacak olan Kanyon Park Projesi'nde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 su kanalı bulunuyor. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarını yapabilecekleri daha birçok tesis ve alan bulunacak." diye konuştu.

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