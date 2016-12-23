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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa’dan kısa kısa

23 Aralık 2016 Cuma, 13:28

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen tarafından karşılanan vali Güvençer, hizmet binasında incelemelerde bulunarak, kurum çalışanlarıyla tanışarak yürüttükleri görevler hakkında bilgiler aldı.

İl Müdürü Bekir Şen, müdürlüğün eğitim salonunda Vali Güvençer’e kurumun genel durumu, müdürlüğün afetlere müdahale kapasitesi, Türkiye Afet Müdahale Planı ve afetlerle mücadele kapsamında kurumlararası koordinasyon durumları hakkında brifing verdi.

Afetin ne zaman geleceğinin bilinemediğini, her türlü afette gerek ihtiyaç duyulacak araç gereç gerekse eğitimli personel olarak planlı bir şekilde 24 saat hazır olmak gerektiğini belirten Vali Güvençer, görevini fedakarca yürüten personele teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

-Manisa itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Demirci’de dağda mahsur kalan keçi için operasyon düzenledi.

Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Şehitler Mahallesi’nde yaşayan Halil Kula, keçisinin ot bulmak için Türkmen Dağı’nda mahsur kalması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım talebinde bulundu.

Keçiyi kurtarmak için 4 kişilik bir ekiple çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtardı.





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