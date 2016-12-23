KBÜ'de "Sınırların Ötesindeki Türklerin Yaşamı" konferansı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından "Sınırların Ötesindeki Türklerin Yaşamı" konferansı düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Başbakanlık Müşaviri Sadettin Kılıç, dünyanın 155 farklı ülkesinde vatandaşların yaşadığını söyledi.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ifade eden Kılıç, yurt dışına ilk çıkan Türklerin Almanya'ya işçi sıfatıyla ve bir yıl sonra ülkelerine geri dönme şartıyla götürüldüğünü belirtti.

Günümüzde vatandaşların neredeyse ayak basmadığı coğrafyanın kalmadığını vurgulayan Kılıç, Türklerin gittikleri yerlere kendileri ile birlikte güzel şeyler de götürdüklerini kaydetti.

Kılıç, eskiden işçi olarak sınır ötesine giden Türklerin artık işveren, akademisyen, sanatçı, sporcu, yazar, yönetmen ve siyasetçi olarak hayatlarını sürdürdüklerini anlatarak, sınır ötesindeki Türklerin AB ülkelerine oranı, Federal Almanya'daki Türklerin göçmen sorunları, sınırın ötesindeki Türklerin başarıları hakkında bilgiler verdi.

Konferansın sonunda Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Umut Kedikli, Kılıç'a hediye verdi.