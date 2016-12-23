"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Geçmişten Günümüze Tüm Şehitleri Anma" programı

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ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Vatanı koruması için emanet edilen silahlarla, öz vatanında, bayrağı altında rahat ve huzur içinde yaşamak, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak isteğiyle sokaklara dökülen masum insanların üzerine acımasızca ateş edildi." dedi.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ordu Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği tarafından, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Geçmişten Günümüze Tüm Şehitleri Anma" programı gerçekleştirildi.

Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde çeşitli oyunların oynandığına dikkati çekerek, "Buna milletçe 'dur' diyeceğiz. Bu millet bu oyunlara gelmeyecek. Hep birlikte oynanan bu oyunları bozacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok stratejik bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Dış güçlerin gözü üzerimizde. 15 Temmuz ruhuyla yeniden silkelendik. Hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bayrağımız göklerde dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, istediğimiz gibi geziyoruz. Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve barış içinde yaşayacakları vatan emanet etmek için bizim çok uyanık olmamız gerekiyor. Vatanı koruması için emanet edilen silahlarla, öz vatanında, bayrağı altında rahat ve huzur içinde yaşamak, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak isteğiyle sokaklara dökülen masum insanların üzerine acımasızca ateş edildi."

Balkanlıoğlu, halkın basireti sayesinde bu darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Milletimize birlik ve basiret versin. Milletimiz eğer basiretli ve kararlı olmasaydı bugün burada olmayacaktık." diye konuştu.

Herkesin aynı geminin içinde olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, "Hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden, hangi dini mezhepten olursak olalım birbirimize sahip çıkmak ve uyanık olmak zorundayız." dedi.

Darbe girişimine ilişkin kısa filmin gösterildiği, çeşitli şiir ve şarkıların seslendirildiği programa, vali yardımcısı Mehmet Erhan Türker, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş ve vatandaşlar katıldı.