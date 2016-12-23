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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Öğrencilerden Suriyeli sığınmacılara yardım

23 Aralık 2016 Cuma, 13:43
Öğrencilerden Suriyeli sığınmacılara yardım

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, başlattıkları "Kardeşlerimize sıcak elimizi uzatıyoruz" kampanyası kapsamında topladıkları yardımları Suriyeli sığınmacılara dağıttı.

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında battaniye, kilim, giysi ve gıda gibi yardım malzemeleri paketler halinde hazırlandı. Öğrenciler, yardımları kamyonetle Anberinarkı Köyü'ndeki çadırda yaşayan Suriyelilere götürdü.

Burada, Suriyeli ailelerle ve yaşıtlarıyla sohbet eden öğrencilerden bazıları, duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, ev eşyalarını çadırlara yerleştirdi. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek özçekim gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Elife Üçgül, yaptığı açıklamada, öğrencilerin çetin kış şartlarında kendi imkanlarıyla kurdukları naylon çadırlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılara yardım eli uzattığını belirtti.

Öğrencilerin soğuk havada yaptığı yardımın Suriyeli ailelerin içini ısıtacağını ifade eden Üçgül, "5 gün süren çalışmada 200 aileye giysi, gıda, kilim ve battaniye yardımı yaptı. Öğrencilerimizin, soğuk havada uzattıkları yardım eliyle kardeşlerimizin içi ısınacak." dedi.

Yardım çalışmasına katılan öğrencilerden Fatma Yılmaz da Suriye'den gelen ailelerin zor şartlarda yaşam mücadelesine üzüldüklerini belirterek, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Çadırları gezerek yaşamlarını gördük. Fakat bu yardımlar yetmiyor. Herkesin yardım çalışmalarına destek vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


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