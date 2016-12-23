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Batman'daki üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım

23 Aralık 2016 Cuma, 13:44
Batman'daki üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi öğrencilerince Halep'e yardım kampanyasına katkı sağlamak amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi İslami Gençlik Platformuna üye öğrencilerince üniversite önünde açılan kermes ilgi görüyor.

Kermese katılan öğrenciler, hazırladıkları yiyeceklerden elde edilen gelirle Haleplilere destek olmayı amaçlıyor.

Batman Üniversitesi İslami Gençlik Platformu Temsilcisi Fethi Ezer, yaptığı açıklamada, kermesten elde edecekleri geliri, platform üyesi öğrencilerle sınıra giderek Haleplilere ulaştıracaklarını söyledi.

Düzenledikleri kermese destek beklediklerini ifade eden Ezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Mazlumun kimliği sorulmadan kermese katkı sunulması gerekir. Şu anda Suriye'de mazlumlar esaret ve zulüm altında. Amacımız onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Kermesten hedeflediğimiz 10 bin lirayı Halep için yapılan yardımlara destek amacıyla bağışlayacağız."

Ezer, Halep için yapılacak yardımlara desteklerinin süreceğini aktardı.

Öğrencilerden Yusuf Yanaç da harçlığı ile satılan yiyeceklerden satın alarak Halep'e gönderilecek yardıma katkı sunmak istediğini belirtti.

Yanaç, bu kermesin önemine değinerek, "Kermesi düzenleyen arkadaşlar inşallah hedeflerine ulaşırlar. Bugünkü harçlığımızla Halepli kardeşlerimize destek olmaya geldik." dedi.

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