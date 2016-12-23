Midyat'tan Halep'e Yardım Kampanyası

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, ilçede yardımların devam ettiğini bildirdi.

Bilik, Müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kampanyasına Midyatlıların kampanyaya destek verdiğini ifade etti.

Halep'te yaşanan olaylar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye genelinde "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla yardım kampanyası başlattığını anımsatan Bilik, "Biz de Midyat Müftülüğü olarak bu konuda duyurularımızı yaptık. Midyatlılar yardım kampanyasına duyarlı davrandılar." dedi.

Kampanya doğrultusunda, Cevat Paşa Cami ve Parlaklar Taziye Evi'nde yardımların toplanacağını anlatan Bilik, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız yardımlarını ayrıca bütün camilerimizdeki din görevlilerine teslim edebilirler. Amacımız, Midyat adına Halep’teki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilecek yardımların ulaştırılmasıdır. En az bir TIR’ın buradan gönderilmesi hedefliyoruz. Midyatlı vatandaşlarımızı yaptıkları yardımdan dolayı kutluyorum ve gerek arkadaşlarına, gerekse topluma örnek olmalarını diliyorum. Midyatlı kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşanan bu insanlık dramına kayıtsız kalmadılar."

Müftü Bilik, Diyanet İşleri Başkanlığınca Halep için açılan hesaba yardımların yatırıldığını dile getirerek, yardımda bulunmak isteyenlerin Midyat Müftülüğüne gelerek yardım yapabileceğini kaydetti

