Diyanet-Sen, Emniyet Müdürü Tokyay'ı ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Siirt Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin ve yönetim kurulu üyeleri, Siirt İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ı makamında ziyaret ederek taziyede bulundu.

Siirt Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin burada yaptığı konuşmada "Hain terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah milletimizin sağduyulu asil duruşuyla terör belasının da üstesinden geleceğiz." dedi

Kendisini ziyaret eden heyete teşekkür eden emniyet müdürü Tokyay, Türk milleti için gece gündüz demeden çalışmaya, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya canları pahasına devam edeceklerini söyledi.

Siirt Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin ve yönetim kurulu üyeleri, Siirt İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'a üzerinde Türkiye haritası olan tiftik battaniye hediye etti.

