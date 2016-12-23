SGDD Genel Koordinatörü Kavlak:

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ADANA (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Dünya genelinde 65 milyondan fazla yerinden olmuş kişi bulunmaktadır. Son verilere göre, dakikada 24 kişi, günde ise 34 bin kişi maalesef yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kalmıştır." dedi.

Derneğin "Mültecilerle Yapılan Çalışmalara Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar Projesi"nin "Mültecileri Haberleştirmek" faaliyeti kapsamında düzenlenen "Bölgesel Basın Buluşmaları" Adana'da bir otelde gerçekleştirildi.

Derneğin genel koordinatörü Kavlak, programın açılışında yaptığı konuşmada, 1995'te Ankara merkezli çalışmaya başladıklarını, 45 şehirde 52 saha ofisi, ulusal ile uluslararası ortaklar, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi.

Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara temel haklar ve sorumluluklar, sosyal destek mekanizmaları ve hizmetlere erişim gibi alanlarda kapsamlı sosyal ve hukuki danışmanlık sağladıklarını belirten Kavlak, "Dünya genelinde 65 milyondan fazla yerinden olmuş kişi bulunmaktadır. Son verilere göre, dakikada 24 kişi, günde ise 34 bin kişi maalesef yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Dünyadaki her 113 insandan biri mülteci veya yerinden edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kavlak, Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 801 bin 586 olduğunu aktararak "Suriyelilerin yaklaşık yüzde 9’u Türkiye’deki 25 ayrı kampta yaşıyor. En yoğun şehirler sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir'dir. Ayrıca Suriyeliler dışında çoğunluğunu Irak, Afganistan, İran ve Somali’den gelenlerin oluşturduğu 300 binden fazla sığınmacı da vardır." diye konuştu.

Basın özgürlüğünün sınırının aynı zamanda kişi özgürlüğünün sınırı olduğunu hatırlatan Kavlak, haber dilinin üreticisi olan medya kuruluşları ve çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri buluşmada Türk halkı ile mültecilerin entegrasyonunun başarısı için tavsiye niteliğinde ilkeler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.