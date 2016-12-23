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Şehitlerimizi uğurluyoruz

23 Aralık 2016 Cuma, 14:02

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın (25) cenazesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karaca'nın Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan naaşı, konvoy eşliğinde Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan babaevine getirilerek burada helallik alındı.

Daha sonra Mimar Sinan Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Şehit Karaca'nın kardeşleri cenaze törenine askeri üniformayla katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Karaca, ağabeyinin tabutu önüne konulan fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehit ailesine taziye bulundu.

İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu İdari Kurbay Yar Başkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Büyükşehir Belediye Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ile Fahrettin Oğuz Tor, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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